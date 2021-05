Polícia Civil prende integrante de organização criminosa com drogas no Ceará

Os trabalhos acerca do combate ao tráfico de drogas na Capital continuam e desta vez, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu cerca de 20 quilos de maconha, além de uma arma, munições, coletes balísticos e dois veículos. O material foi encontrado, nessa quinta-feira (29), em imóveis localizados nos bairros José Bonifácio, Presidente Kennedy e Carlito Pamplona, respectivamente – pertencentes às Áreas Integradas de Segurança 4,5,6 (AIS 4,5,6) de Fortaleza. Um homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.





Após um trabalho investigativo e com informações sobre a distribuição dos entorpecentes na região do bairro José Bonifácio, os policiais civis iniciaram as diligências a fim de capturar um dos alvos das investigações. Ainda no bairro pertencente à AIS 4, os agentes de segurança abordaram o homem identificado como Anselmo Wesley Silva Freitas, de 21 anos, vulgo “Gordão”. O suspeito, que não possuía antecedentes criminais, estava trafegando com seu carro pela região, quando foi parado pelos policiais.





Com ele, ainda no veículo, os policiais civis encontraram seis tabletes de maconha. Indagado sobre a origem dos ilícitos, “Gordim” confessou que era responsável pela distribuição da droga e indicou aos agentes de segurança, onde guardava o restante do material. As equipes policiais se deslocaram até os imóveis onde o homem escondia os produtos, ambos situados no bairro Presidente Kennedy e Carlito Pamplona, e apreenderam mais cerca de 14 quilos de maconha. No total, a PCCE apreendeu 20 quilos de maconha, uma pistola, 47 munições de calibres variados, dois coletes balísticos, além de três balanças de precisão e uma motocicleta. Todo o material, os veículos e o homem foram levados à sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da PCCE. O homem foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia





A Delegacia de Narcóticos (Denarc) conta com canais de comunicação direta de denúncias por meio dos quais a população pode compartilhar informações que tenha conhecimento acerca do tráfico de drogas no Ceará. As denúncias podem ser feitas para o número da Denarc: (85) 3472-1560 que é WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio, além de imagens e vídeos. A Divisão também está no Instagram pelo perfil @denarc_pcce.





As denúncias também podem ser feitas, por meio de ligação gratuita, para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.