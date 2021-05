Estudantes que tiveram apartamento incendiado fazem vaquinha virtual

A ideia da vaquinha virtual surgiu através de uma amiga das estudantes que moravam no apartamento depois de postarem as fotos do incêndio nas redes socais.





Estudantes que moravam em um apartamento na Boulevard do Arco, acima da churrascaria Frangobar, fizeram uma vaquinha virtual depois que o apartamento em que moravam pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (17/5), e tiveram seus móveis, aparelhos eletrônicos e documentos consumidos pelas chamas.

O incêndio começou por volta das 11h da manhã em um dos três quartos, quando as estudantes não estavam no apartamento. Dentre os objetos perdidos estão um notebook, cama, rack, guarda roupas, documentos de uma das estudantes e vários outros objetos de valor. Quando as estudantes chegaram no apartamento o Corpo de Bombeiros de Sobral já estava no local tentando conter as chamas. Segundo informações das estudantes os bombeiros chegaram a tempo de evitar que o fogo atingisse os objetos dos outros quartos.





A ideia da vaquinha surgiu nas redes sociais através de uma das amigas do grupo de estudantes que viu as fotos e sugeriu fazer a campanha para amenizar os prejuízos causados pelo incêndio. Até a agora as estudantes já receberam doação de um fogão, roupas e pequena quantia de dinheiro.





Alice de Oliveira de Araújo, 24, estudante de Recursos Humanos, natural de Barroquinha, disse que oito meninas moravam no apartamento e quatro usavam o quarto onde começou o incêndio, inclusive ela. “Fui avisada pelos vizinhos que ligaram para mim e quando cheguei o Corpo de Bombeiros já tinha controlado o fogo e estava esperando por nós para pegar informações. Perdi alguns pertences, inclusive eu fui a única que tive meus documentos queimados”.





A geógrafa Francisca Sena, 24, natural de Moraújo, estudante de Administração disse que teve o prejuízo de um notebook, um guarda roupas, um rack e outros pertences pessoais. A estudante Amanda Cristina, 21, disse que todos os seus pertences estavam dentro do quarto e que perdeu além de roupas, dinheiro e eletrodoméstico.





Por Edwalcyr Santos/Portal Paraíso