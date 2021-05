Anvisa notifica caso suspeito da variante indiana no Ceará

Na segunda-feira, 17 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou um caso suspeito da variante indiana do coronavírus no Ceará. No dia seguinte, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realizou visita técnica ao local de isolamento de um passageiro que veio da Índia e desembarcou em Fortaleza no dia 9 de maio. A pasta comunicou sobre a notificação somente nesta sexta-feira, 21.





De acordo com informações da Sesa, o homem, de 35 anos, realizou dois testes para detectar o coronavirus, nos dias 10 e 11 de maio; ambos resultaram positivo. Uma semana depois, no dia 18, um novo teste já não detectou a presença do vírus no organismo do viajante.





O homem está em isolamento preventivo e permanece sem sintomas. Ele veio da Índia com um colega de empresa, que também está sem sintomas e realizou testes nos dias 10 e 12 de maio, com resultados negativos.





A Sesa afirma que monitora o isolamento do paciente e acompanha as análises dos exames e laudos laboratoriais para rastreio de variante por meio de vigilância genômica.





Até o momento, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) não disponibilizou mais informações sobre o caso.





Com informações do portal O Povo