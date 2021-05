Motociclista "voa" ao ser atingido por carro em cruzamento. VEJA VÍDEO

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após um acidente com um carro em um cruzamento no bairro Florestal, em Matozinhos, na Grande BH.





O impacto foi tão forte que ele deu uma pirueta no ar e caiu na calçada.





Após o acidente, o motociclista foi socorrido por uma ambulância do serviço de urgência da cidade e levado para a UPA, que fica no Centro. O estado de saúde dele não foi informado.





A motorista do carro, de 37 anos, e o passageiro não se machucaram. Segundo a Polícia Militar, ela e a vítima possuem carteira de habilitação e estão com os documentos dos veículos em dia. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

(Portal do Zacarias)