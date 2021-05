Chefe de facção do Jacarezinho, "Sandra Sapatão" é presa no RJ

Na tarde desta sexta-feira (21), a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a prisão de uma mulher apontada como chefe da facção criminosa que atua na favela do Jacarezinho, na capital do estado. Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como “Sandra Sapatão”, foi detida por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) na cidade de Saquarema, no interior do estado.

Ela já estava sendo procurada há mais de dois anos e tinha três mandados de prisão abertos. Sandra Sapatão é suspeita de ter participado, em 2017, de um tiroteio que resultou na morte do policial militar Michel de Lima Galvão, de 32 anos.





No início do mês, a policia realizou uma operação policial na comunidade do Jacarezinho. A ação resultou na morte de 27 suspeitos e do policial civil André Frias. Na ocasião, os líderes da facção que atua na favela conseguiram fugir.

De acordo com a polícia, a mulher foi localizada em uma praia de Saquarema, tomando sol. De acordo com o portal G1, um dos agentes que realizou a prisão foi o inspetor Marcelo Fagundes, baleado durante a ação no Jacarezinho.





Com informações do portal Pleno News