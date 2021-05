CRUELDADE: Por "medo", mãe deixa traficante estuprar a filha de 12 anos

Uma garota de 12 anos vinha sendo estuprada por um traficante pelos últimos dois meses, em Belo Horizonte, com o consentimento da própria mãe.





De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher afirmou que permitiu os abusos porque tinha “medo” de que o criminoso fizesse algo com ela ou com a filha. As informações são portal mineiro O Tempo.





Os abusos só foram descobertos porque oficiais do Batalhão de Choque receberam uma denúncia enquanto realizavam uma operação de combate à criminalidade. Testemunhas relataram que uma garota estava sendo estuprada quase que diariamente em um bairro da região.





Ao chegarem à casa da vítima, os policiais encontraram o traficante sem roupas no quarto da menina. Ele tentou correr para o banheiro para dar a impressão de que estava nu porque tomava banho.





Questionado sobre os abusos, o homem afirmou que ele e a vítima namoravam há dois anos, mas que não tinham relações sexuais. Ele também disse que sabia a idade da menina e que, ainda assim, não via problema em ter “um caso” com ela. Segundo o suspeito, ele dormia quase todos os dias com a garota.





A menina também negou aos policiais que os dois mantivessem relações sexuais. Ela disse apenas que eles se masturbavam.





A versão foi desmentida pela mãe da garota, que chegou a informar que um exame ginecológico feito no início deste ano atestou que sua filha já tinha tido relações sexuais com penetração.





O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi descoberto que ele tinha três passagens por tráfico de drogas.





A mãe da menina também foi conduzida à DP por permitir os abusos.