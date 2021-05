SAI EDITAL do concurso Pefoce com 510 vagas. SAIBA TUDO!

Foi publicado o edital do concurso Pefoce . A aguardada seleção, prevista desde 2018, finalmente deu o ar da graça. A Perícia Forense do Ceará vai preencher 510 vagas entre imediatas e cadastro de reserva.









O edital foi anunciado e confirmado pelo Governo do Ceará no final da tarde desta sexta, 21. O documento foi divulgado, na íntegra, no Diário Oficial e estará site da banca. Os salários iniciais variam de R$4.646,60 a R $10.578,11.





As oportunidades foram confirmadas com a divulgação do projeto básico - que foi usado para definir o Idecan como banca do concurso . Ele antecipou que todas as chances são em cargos de nível superior, sendo eles:





-Perito criminal = 60 imediatas e 120 em cadastro;

-Perito legista = 20 imediatas e 40 em cadastro;

-Médico perito legista = 20 imediatas e 40 em cadastro; e

-Auxiliar de perícia = 70 imediatas e 140 em cadastro.





O novo Pefoce conta com 20% de cotas raciais destinados a participantes negros, de acordo com a lei nº 17.432, sancionada em 25 de março. De acordo com Camilo Santana, o quadro atual é de 405 servidores e o reforço de equipes vai elevar em 40% o quadro funcional da Pefoce.





“Com mais equipes disponíveis teremos um atendimento otimizado em locais de crime, um número maior de perícias em análises toxicológicas, DNA Forense, balística, informática forense, entre outros campos da criminalística. Ressaltando também a agilidade na emissão de carteiras de identidade, realizada pela Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas”, disse Júlio Torres, perito geral da Pefoce





Sobre os cargos





Auxiliar de perícia - 70 vagas imediatas + 140 em CR





Requisito: nível superior em qualquer área de conhecimento.

Atribuição: Este servidor atua auxiliando os médicos peritos-legistas, peritos criminais e peritos legistas, em sua área de competência, os trabalhos periciais internos e externos de sua responsabilidade.

Remuneração inicial: R$4.646,60

Carga horária: 40h semanais.





Perito criminal - 60 vagas imediatas + 120 em CR





Requisito: formação e diploma em áreas específicas e registro profissional equivalente nas áreas: Engenharia Elétrica (9 vagas), Engenharia Civil (10 vagas), Engenharia Mecânica (9 vagas), Engenharia Eletrônica (3 vagas), Física (3 vagas), Ciências da Computação/ Análise de Sistemas (14), Ciências Contábeis (5 vagas) , Engenharia Química/ Química (7)

Atribuição: exerce funções técnico-científicas no campo pericial, constata a materialidade do fato, faz exames laboratoriais e executa as diligências necessárias para a futura elaboração dos laudos periciais

Remuneração inicial: R$10.578,11

Carga horária: 40h semanais.





Médico legista - 20 vagas imediatas + 40 em CR





Requisito: formação em medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). As chances serão em áreas específicas. Das 20 vagas ofertadas, três são para médicos com especialização em psiquiatria e há uma vaga para médico com especialização em patologia.

Atribuição: desempenham tarefas de natureza técnico-científica específica, tais como a perícia médico-legal no vivo e no morto. Com isso, verifica e determina a natureza das lesões ou da causa mortis. Os médicos peritos legistas elaboram e emitem seus laudos periciais

Remuneração inicial: R$10.578,11

Carga horária: 40h semanais.





Perito legista - 20 vagas imediatas + 40 em CR





Requisito: formação e diploma em áreas específicas: Farmácia (15 vagas) para o cargo. As chances são para formados em Bioquímica e Odontologia





Atribuição: exercer, no campo pericial respectivo, a função técnico-científica procedendo a perícias laboratoriais para determinação da causa mortis ou natureza de lesões, análise de amostras biológicas, análise toxicológica, identificação humana através da análise genética (DNA Forense) e através da arcada dentária (Odontologia Forense), consequente elaboração de laudos periciais

Remuneração inicial: R$10.578,11

Carga horária: 40h semanais.









Concurso Pefoce começa a inscrever em junho





As inscrições do concurso Pefoce estão confirmadas e vão começar em junho, com exatamente um mês de duração. Os cadastros começam no dia 7 de junho e vão até 7 de julho, pelo site do Idecan





O primeiro paso será acessar o site da banca, pesquisar a área destinada ao edital de interesse e preencher o formulário com os dados cadastrais.





Para confirmar a participação, será preciso quitar a taxa de inscrição. O valor é de R$150 para o auxiliar e R$200 para os demais cargos.

Edital Pefoce tem etapas de seleção confirmadas. Veja datas!





Conforme antecipado por Folha Dirigida, os candidatos da Pefoce serão avaliados por meio de até cinco etapas, sendo elas:





-> 1ª etapa - provas objetiva e discursiva





-> 2ª etapa - teste de aptidão física





-> 3ª etapa - avaliação psicológica





-> 4ª etapa - investigação social





-> 5ª etapa - curso de formação





Todas terão caráter eliminatório e/ou classificatório. As provas escritas, objetiva e discursiva, serão aplicadas em dois momentos. No sábado, 31 de julho, para os cargos de perito criminal, médico perito-legista e perito legista. O auxiliar fará no domingo, 1º de agosto.





As provas objetivas e discursivas ocorrerão nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Iguatu e Russas. Serão 120 questões, enquanto a discursiva terá apenas duas. As etapas poderão ter caráter eliminatório e classificatório, podendo ser realizadas pela banca ou pela corporação.





Curso de Formação





Os candidatos aprovados serão alunos do Curso de Formação Profissional que será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE). No período de aulas o aluno-candidato receberá uma bolsa de custeio.