Concurso Sefaz CE: SAI EDITAL com 94 vagas de auditor fiscal

Saiu o edital do concurso Sefaz CE! O documento foi publicado nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado, com oferta de 94 vagas imediatas de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará.





Do total de vagas, 50 são destinadas ao cargo de auditor fiscal da receita estadual, cargo generalista que exige a conclusão do nível superior em qualquer área. As demais oportunidades estão distribuídas pelas seguintes especialidades:





-auditor fiscal contábil-financeiro (13);

-auditor fiscal jurídico (20); e

-auditor fiscal de tecnologia da informação (11).





Nesses casos, para concorrer será preciso ter o nível superior na área específica, ou seja, Ciências Contábeis/Administração/Economia, Direito ou Ciências da Computação/Informática/Processamento de Dados.





Conforme ajustes, de acordo com a Lei de Cotas do Ceará, publicada no dia 28 de abril, o concurso conta com uma reserva de 20% das vagas para negros.





Os aprovados terão ganhos iniciais de R$16.045,30, para jornada de 40 horas e em regime estatutário. As vagas são imediatas, ou seja, não há previsão de cadastro reserva.





Os candidatos aprovados serão nomeados e alocados para exercer suas atividades nas unidades da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, de acordo com a conveniência, oportunidade e necessidade administrativa.













Inscrições serão aceitas em junho





As inscrições para o concurso Sefaz CE serão abertas a partir das 10h do dia 7 de junho, por meio do site do Cebraspe , organizador. Os cadastros serão aceitos até as 18h do dia 28 de junho.





A taxa de inscrição é de R$180. Candidatos que sejam servidores públicos do estado, doadores de sangue, que estudaram na rede pública ou ou que sejam hipossuficientes podem solicitar a isenção.





Os pedidos serão aceitos durante todo o período de inscrição, por meio do Cebraspe . O resultado preliminar dessa etapa está previsto para o 7 dia de julho.









Resumo sobre a seleção





Órgão: Secretaria de Fazenda do Ceará

Cargos: auditor (diversas áreas)

Vagas: 100

Requisito: nível superior

Remuneração: R$16.045,30

Banca: Cebraspe

Inscrições: 7 a 28 de junho

Provas: 15 de agosto





Concurso Sefaz CE terá provas em agosto





Os candidatos do concurso Sefaz CE serão avaliados em até três etapas, sendo elas: provas objetivas, discursivas e de títulos. Os exames serão realizados no dia 15 de agosto, na cidade de Fortaleza.





A prova objetiva contará com 160 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos do tipo "certo" ou "errada". Nessa etapa, serão cobradas as seguintes disciplinas:





-Conhecimentos Gerais

-Administração Pública;

-Ética na Administração Pública;

-Sociologia do Direito;

-Educação Fiscal;

-Finanças Públicas;

-Legislação Tributária do Ceará;

-Economia Brasileia;

-Matemática e Raciocínio Lógico; e

-Informática.





Para ser aprovado, será preciso obter, no mínimo, 12 pontos em Conhecimentos Básicos, 30 na parte Específica e 48 pontos ou mais no conjunto das provas.





As provas discursivas serão compostas por duas questões, com até 20 linhas cada, e um estudo de caso, com até 45 linhas.





Nesse caso, no entanto, somente serão corrigidas as avaliações dos candidatos aprovados e classificados, na objetiva, em até três vezes a quantidade de vagas oferecidas para cada especialidade.





A terceira e última etapa será a prova de títulos, que será aplicada aos candidatos aprovados nas fases anteriores. Após a conclusão de todas as fases, o concurso Sefaz CE será homologado.





Conforme o edital, a seleção ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período. Os aprovados serão convocados dentro desse prazo.





(Folha Dirigida)