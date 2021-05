Fausto Nilo participa de aula em Sobral e confirma que está vacinado

Na última sexta-feira (30) o vacinado com as duas doses de Coronavac, compositor, intérprete, Arquiteto e Urbanista, Fausto Nilo, participou de um bate-papo com os estudantes do Centro Universitário Inta (UNINTA). Na pauta central da conversa, a comunicação e as cidades. O cearense teve oportunidade de falar sobre o Centro Dragão do Mar, a Praça do Ferreira e dos projetos de sua autoria que fazem parte da identidade da capital, Fortaleza. O evento foi promovido pela turma da disciplina de Comunicação Visual, ministrada pelo jornalista e compositor, prof Me Matheus Salvany. O encontrou aconteceu de forma on-line e síncrona.





Durante aproximadamente duas horas Fausto Nilo esteve com os estudantes e destacou a necessidade da transversalidade das gestões urbanísticas, o importante papel do arquiteto no processo de construção da identidade das cidades e lembrou dos tempos de menino, em Quixeramobim. “Muito menino, ainda na minha cidade, eu percebi a importância da arquitetura e do urbanismo”, declarou.





O estudante do sétimo semestre de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA, Jader Curis, falou sobre a experiência de participar da organização do momento. “Pra mim foi uma sensação muito prazerosa. Sensação do dever cumprido em poder contribuir de alguma forma para trazermos um conhecimento novo, um ponto de vista diferente, principalmente de uma pessoa que é uma referência no estado na nossa profissão”, destacou





Segundo o professor titular da disciplina, Matheus Salvany, com a nova modalidade das aulas síncronas e on-line, os momentos extra-classe são uma oportunidade de diversificar as metodologias de ensino. “Se as aulas on-line são menos calorosas que aulas presenciais. A gente busca diversificar nas metodologias e assim dinamizar o ensino. Acredito que oportunizar momentos de aproximação das novas gerações com referências nas diversas áreas do conhecimento é uma das missões da docência”, afirmou o professor do UNINTA.