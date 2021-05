Ciro Gomes: “Lula deu pouco aos pobres e muito aos ricos”

Ciro Gomes (PDT) usou sua conta no Twitter nesta segunda-feira (3) para contar “uma verdade sobre Lula”. O pedetista afirmou que o governo do ex-presidente “deu pouco aos pobres, e muito, muito mesmo, aos ricos”.





– Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito. E como o Brasil estava há séculos acostumado a dar muito aos ricos, ninguém percebeu nem estranhou que um governo dito de esquerda fizesse isso também – disse ele.





Em entrevista ao jornal O Globo no último dia 18, Ciro declarou que não pretende fazer aliança com o PT nunca mais e apontou que Lula “está tomado de ódio” e com “vontade de se vingar”.





– O lulopetista fanático não me apoiará. Prefere Bolsonaro. E falo isso como alguém que foi contra o golpe de estado contra Dilma, apesar de ela ter desastrado o país. No Senado, Renan Calheiros e Eunício Oliveira apoiaram o impeachment. Aí, eu parto para cima dessa gente. E, um ano depois, lá está Lula agarrado a eles. E ainda tem quem ache que devo alguma coisa ao PT. Nunca mais faço aliança com eles – afirmou Ciro na ocasião.





(Thamirys Andrade/Pleno News)