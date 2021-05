Francês suspeito de dopar e abusar sexualmente de vítimas em Fortim é preso pela Polícia Civil

As vítimas, todas do sexo masculino, eram dopadas, mantidas em cárcere privado e abusadas sexualmente. Esse era o ‘modus operandi’ de um estrangeiro que foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta terça-feira (4), em Fortim – região pertencente à Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Estado. O homem, que foi capturado após o cumprimento de um mandado de prisão temporária, é investigado em pelo menos três casos de estupros de vulneráveis na cidade. Equipamentos como notebook e HDs, além de bebidas alcoólicas e remédios foram apreendidos na ação policial e serão periciados.





O alvo natural da França, de 51 anos, identificado como identificado como Sebastien Napoléon Chaufour, foi capturado na manhã de hoje em sua residência na localidade de Pontal do Maceió, em Fortim. Contra ele existia um mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo os levantamentos investigativos, o suspeito cometia os crimes sempre da mesma maneira. Ele oferecia bebida contendo alguma substância, com o objetivo de deixar as vítimas inconscientes, e depois disso, levava-as até a sua casa onde os estupros eram cometidos.





Ainda segundo informações policiais, uma das vítimas foi mantida em cárcere privado. O investigado, que é tutor de dois cachorros da raça pitbull, deixava os animais na porta de entrada da casa, para impossibilitar a saída da vítima. Diante do que foi colhido no curso das investigações, a autoridade policial representou pelo mandado de prisão e de busca e apreensão que foram cumpridos pelos policiais civis nesta terça-feira. No imóvel, além da captura do alvo, os agentes de segurança apreenderam alguns HDs, notebooks, bebidas e uma substância ainda não identificada. Todo o material será encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Já o francês foi conduzido à uma unidade prisional.









Denúncias





A população pode contribuir com informações que ajudem com os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3446.2601 da Delegacia Regional de Aracati, ou para o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio do número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.