Suspeito de estupro de vulnerável contra a filha é preso na Capital pela Polícia Civil

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prenderam, nessa terça-feira (4), um homem de 46 anos suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a filha, hoje com 17 anos. A captura ocorreu no bairro Messejana, Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. A prisão se deu por força de um mandado de prisão de sentença condenatória definitiva.





As investigações do crime sexual ficaram a cargo da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Conforme apuração dos policiais civis, o suspeito teria aproveitado a proximidade com a vítima para realizar o delito, já que ambos moravam na mesma residência. O crime teria ocorrido em 2012, quando a vítima tinha oito anos de idade.





Após diligências, o homem condenado pela Justiça foi localizado e capturado em uma residência no bairro Messejana. O mandado contra ele foi cumprido pelos policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, pois o homem também é investigado por crimes no contexto de violência doméstica. Após os procedimentos serem realizados na delegacia, ele foi recolhido para uma unidade prisional, onde cumprirá a pena.





Denúncias





A população também pode colaborar com o trabalho policial ligando para o número (85) 3108-2950 da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza para denunciar crimes sexuais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na Capital. O sigilo e o anonimato são garantidos.





* A identificação do suspeito não foi divulgada para não expor a vítima.