Mulher dá à luz 9 bebês saudáveis em Marrocos

Uma mulher deu à luz nove bebês saudáveis nesta terça-feira (4), em um hospital do Marrocos. Halima Cisse pensava estar de grávida de “apenas” sete crianças, mas foi surpreendida pela notícia de que havia mais dos filhos a caminho, totalizando cinco meninas e quatro meninos.





A nova mamãe é moradora de Mali, mas precisou ser transferida para o país vizinho devido aos riscos da gravidez. Após uma cooperação internacional entre as duas nações, o Ministério da Saúde de Mali confirmou o nascimento dos nônuplos. Eles vieram ao mundo por meio de cirurgia cesariana e passam bem. A grande família deve receber alta e ir para casa em apenas algumas semanas.





– Agradecemos o apoio da família Cisse, [de] voluntários e de todo o povo do Mali. Damos os parabéns às equipes médicas do Mali e do Marrocos, cujo profissionalismo fez com que o resultado desta gravidez fosse tão feliz – disse a ministra da Saúde Fanta Siby, em comunicado.





Para ajudar nas despesas, a multinacional de telecomunicações Orange doou à família um cheque de 5.000.000 francos CFA, o equivalente a pouco mais de R$ 49 mil.





Casos de nônuplos são raríssimos e costumam provocam complicações de saúde graves. Nos dois únicos casos conhecidos além do de Halima Cisse, nenhum dos bebês sobreviveu. O primeiro caso ocorreu em 1971, na Austrália; o outro em 1999, na Malásia.





