EUA anunciam apoio a suspensão de patentes de vacinas contra Covid-19

O Governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (05), seu apoio a uma suspensão da proteção de patentes para as vacinas contra a Covid-19, a fim de acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo.





Nos EUA, embora os direitos de propriedade intelectual para as empresas sejam importantes, Washington “apoia a isenção destas proteções para as vacinas para a Covid-19”, disse nesta quarta a representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, em um comunicado.





“Trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid-19 exigem medidas extraordinárias”, continuou.





“Iremos participar ativamente de negociações necessárias com a Organização Mundial do Comércio para que isso aconteça”, diz ainda o comunicado. “Essas negociações levarão tempo, considerando a natureza consensual da instituição e a complexidade dos assuntos envolvidos”, alerta Tai.





De acordo com a representante dos EUA, o objetivo é garantir o maior número de vacinas seguras e eficientes para mais pessoas no menor período de tempo possível, e agora que as doses para norte-americanos já estão asseguradas, os esforços serão ampliados para auxiliar a expansão e distribuição.





(Gazeta do Brasil)