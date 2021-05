Geleião, um dos fundadores do PCC, morre de Covid-19

O presidiário José Márcio Felício, conhecido como Geleião, morreu nesta segunda-feira (10) no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em São Paulo (SP), após complicações da Covid-19. Geleião era o último fundador do PCC (Primeiro Comando da Capital) ainda vivo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.





De acordo com a Folha, Felício era hipertenso e estava preso havia mais de 40 anos. Ele foi internado no centro da capital paulista no último dia 9 de abril e chegou a ser intubado, mas acabou morrendo.





Geleião foi condenado por diversos crimes, como estupro, homicídios, roubo e formação de quadrilha. A pena do criminoso somava 142 anos, seis meses e 15 dias de reclusão em regime fechado.





(Isto É)