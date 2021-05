Professor sobralense é encontrado morto no escritório que trabalhava em Monsenhor Tabosa

O Professor aposentado e educador popular Francisco de Assis Carlos (63 anos), conhecido popularmente como “Assis do MEB”, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), no escritório em que trabalhava no IDEF - Instituto para o Desenvolvimento da Economia Familiar em Monsenhor Tabosa no Ceará. Ainda não se sabe a causa da morte.





Pelos relatos de amigos e colegas de profissão, sabe-se que o profissional estava alojado da sede do IDEF, onde prestava assessoria técnica especializada nos projetos da ONG. Quando o restante dos colaboradores chegava para mais uma semana de expediente no escritório de projetos, logo encontraram o educador sem vida.





A Polícia Militar foi ao local e acionou a Perícia Técnica e rabecão para os trabalhos de praxe. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e em seguida transladado para o velório e sepultamento em Sobral.





Assis do MEB, teve uma vida dedicada a educação e a formação popular de pessoas para o desenvolvimento sustentável do campo e da cidade. Sempre teve grande expressão nas causas político-sociais onde trilhou no Movimento de Educação de Base, na Direção da Cáritas de Sobral, no Instituto Carnaúba e no IDEF. Sua morte causou comoção entre os ativistas populares, políticos, leigos e leigas das pastorais sociais e seus ex-alunos.





