Grupo armado explode agência do Banco do Brasil em Amontada, no Interior do Ceará

Homens armados atacaram uma agência do Banco do Brasil no Centro de Amontada, na Região Norte do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (28). Ninguém ficou ferido. A ação criminosa ocorreu por volta de 1h40. Uma viatura da Polícia Militar e a fachada da Delegacia Municipal chegaram a ser alvejadas por disparos durante a fuga dos suspeitos.





Contudo, um subtenente do 11º Batalhão da Polícia Militar informou que o bando não conseguiu levar nenhuma quantia em dinheiro, embora a estrutura interna da unidade tenha ficado totalmente destruída pela explosão.





"Na realidade, o banco não tinha dinheiro. Eles explodiram os caixas eletrônicos, mas não tinha dinheiro, segundo o gerente nos repassou", ponderou o agente de segurança, que pediu para não ter a identidade divulgada.





Os suspeitos chegaram ao banco com forte artilharia e em diferentes veículos. Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram o grupo exibindo armas de cano longo. Um dos homens aparece no porta-malas do carro.





"A gente ainda não sabe precisar quantos homens estavam na ação, até agora não chegou essa informação, porque eles se evadiram do local rapidamente após o estouro do banco", disse o PM.





Composições das forças de segurança estão em diligências na tentativa de localizar os autores do ataque criminoso.





SUSTO





Um morador do município detalhou que a população do entorno do banco ouviu pelo menos quatro estouros. "Acho que até dos bairros mais distantes deu para ouvir a explosão, porque foi muito alta. Ficou todo mundo extremamente assustado, já que a cidade teve registro de explosão três anos atrás", conta.





A ocorrência em questão ocorreu em agosto de 2018, quando dois bancos do município (Brasil e Bradesco) foram alvos da mesma investida criminosa. Cerca de 15 homens invadiram os prédios simultaneamente e levaram dinheiro, cuja quantia não foi informada.





Três veículos foram incendiados. Um Fiat Uno em chamas foi deixado na estrada que liga o Município à Itapipoca, enquanto um Chevrolet Prisma e um Volkswagen Gol estavam no caminho para Aracatiara.





Esta reportagem será atualizada ao longo do dia.





Com informações do Diário do Nordeste