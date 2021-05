STF forma maioria e derruba delação premiada de Cabral

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Embora nem todos os ministros tenham votado ainda, o placar de 6 a 3 já forma maioria entre os magistrados.





Até o momento, votaram para derrubar a delação os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Os votos para manter a delação partidas de Marco Aurélio Mello, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber.





O ministro Dias Toffoli não deve votar, pois foi citado por Cabral sob a acusação de receber propina para favorecer prefeitos de cidades do Rio de Janeiro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).