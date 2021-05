Príncipe Philip deixa herança milionária para empregados e valor é inacreditável

Ao contrário do que muitos poderiam pensar, o príncipe Philip, que faleceu em abril de 2021, era bastante generoso com pessoas que o serviam. O monarca casado com a Rainha Elizabeth II optou por deixar parte de sua herança para os seus empregados, num valor voluptuoso que é capaz de mudar a vida de muitas pessoas.





A informação foi divulgada com detalhes pelo jornal britânico The Sun, que acompanha a vida da família real há muitos anos. De acordo com o tabloide, os empregados de Philip irão dividir a fortuna entre eles. São apenas três funcionários que herdarão os milhões dados pelo membro da Família Real antes de falecer.





Príncipe Philip faleceu no dia 9 de abril, aos 99 anos de idade. Por conta da pandemia, a cerimônia de despedida precisou acontecer de forma fechada, apenas com a presença da rainha Elizabeth e dos netos, seguindo todas as regras do protocolo sanitário instituído na Inglaterra.









Príncipe Philip deixa fortuna para funcionários e o valor é revelado





De acordo com o jornal The Sun, Philip deixou de herança para os três funcionários a quantia de 30 milhões de libras esterlinas, que deverão ser divididas entre eles. Isso equivale a cerca de R$ 224 milhões.





Uma fonte que confirmou a notícia para a publicação afirmou que Philip foi generoso, ao contrário de outros membros da realeza. Vão receber o dinheiro três homens que cuidavam dele: seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem William Henderson e o criado pessoal Stephen Niedojadlo.





Apesar do valor ser alto, Philip ainda tinha muito mais. A maior parte da herança ficará com a rainha Elizabeth e netos. O total da fortuna não foi divulgado.