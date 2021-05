Homem é preso acusado de matar esposa e esconder cadáver em mochila por meses

No estado do Arizona, nos EUA , um homem foi preso acusado de ter matado a esposa e mantido o corpo dela em uma mochila por meses enquanto dirigia o carro da mulher e minava sua conta bancária. As informações são do jornal NY Post.





Daniel Puett, de 35 anos, foi detido na última sexta-feira (28), pelo assassinato de Debra Lynn Childers, de 64 anos, que as autoridades locais acreditam ter sido baleada e morta em novembro no ano passado. O filho da vítima teria relatado seu desaparecimento em 12 de maio, mas não recebia notícias da mãe há meses, informou a polícia.





Segundo as autoridades, Childers vivia a maior parte do tempo em seu carro, na cidade de Kingman. O suspeito foi flagrado pelos investigadores dirigindo o veículo e fazendo saques na conta bancária da mulher.





Na última sexta, os policiais encontraram um corpo dentro de uma grande bolsa de lona, que parecia estar armazenado por "vários meses". "Com base em evidências e informações, os investigadores acreditam que o corpo seja de Debra Lynn Childers, no entanto, a identificação oficial deve ser feita pelo Gabinete do Examinador Médico do Condado de Mohave", disse o comunicado policial.





Os agentes estão investigando o assassinato e procurando por outros suspeitos , mas o homem já teria dito à polícia que teve envolvimento na morte da vítima. "Puett admitiu envolvimento no assassinato e subsequentes retiradas de dinheiro, bem como no transporte e ocultação de seu corpo", acrescentou o comunicado.





Puett enfrenta acusações de assassinato em segundo grau, abandono e ocultação de um cadáver.





Fonte: iG