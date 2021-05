I MASTERCLASS DE GESTÃO DO UNINTA RECEBE MARCELO SALGADO, GERENTE DE MARKETING DIGITAL DO BRADESCO

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realiza, no dia 20 de maio, a primeira edição do Masterclass de Gestão – UNINTA. O projeto é uma iniciativa conjunta do curso de Administração do UNINTA EaD e da Diretoria de Marketing e Comunicação e conta com o apoio das coordenações dos cursos de gestão das instituições mantidas pela AIAMIS.





O palestrante, Marcelo Salgado, é um dos mais influentes profissionais de Marketing do Brasil, atualmente responsável pelas estratégias de marketing digital do Bradesco, maior banco privado brasileiro, com valor de mercado de R$ 180 bilhões.





Segundo o diretor de Marketing e Comunicação do UNINTA, Gabriel Ramalho, o evento “tem por objetivo promover um momento de troca de experiências e informações sobre as tendências do marketing e sua importância estratégica nas empresas, sobretudo no momento atual”. O Masterclass trará informações relevantes para administradores, profissionais de marketing, publicitários, jornalistas, profissionais autônomos e profissionais das carreiras de gestão e engenharia.





Aberto ao público em geral, o evento terá início às 19h do dia 20 de maio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia do evento no endereço uninta.vc/masterclass