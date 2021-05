Os vereadores sobralenses Itamar Ribeiro (PDT) e Fransquinha do Povo (MDB), o secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Eugênio Pacelli, e o prefeito de Alcântaras, Joaquim do Quinca, testaram positivos para a Covid-19. Todos estão bem e sendo acompanhados por especialistas, apenas Itamar está internado, no Hospital da Unimed.





(Sobral em Revista)