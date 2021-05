Ceará recebe HOJE mais 162 mil doses de vacina; outras 45 mil doses chegam no final de semana

O governador Camilo Santana usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (6) para informar a chegada ao Ceará, hoje, de mais 162.100 doses da vacina AstraZeneca, em voo previsto para chegar 17h20 em Fortaleza. Além disso, 45.630 doses da Pfizer também serão enviadas ao estado, chegando em outro horário, a confirmar, de acordo com relatório do Ministério da Saúde.





Ainda segundo Camilo, até o fim dessa semana há previsão do estado recebermos mais vacinas CoronaVac, que serão utilizadas para as segundas doses que ainda não foram aplicadas. “Continuamos lutando por mais vacinas para todos os cearenses”, frisou o governador.





DETALHE





Já é grande a preocupação de autoridades municipais de saúde dos 184 municípios cearenses com a falta de doses da Coronavac. É que a população que tomou a primeira dose, está aflita com esse desabastecimento que compromete a aplicação da segunda dose, que segundo estudos, precisa ser tomada no intervalo de 14 a 28 dias. Bom lembrar que, mais de 60% das pessoas que tomaram a primeira dose, tomaram Coronavac





(Sobral em Revista)