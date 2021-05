Soldado acusado de matar cabo Samuel é retirado da PM do Maranhão

Foi publicada nesta quinta-feira (06), no Diário Oficial, a retirada do soldado Francisco Ribeiro dos Santos Filho dos quadros da Polícia Militar do Maranhão. Francisco é acusado de assassinar o PM do Piauí, Samuel de Sousa Borges, no dia 1º de fevereiro de 2019.





Além da morte do PM, o soldado responde a três processos na justiça. As investigações concluíram que da arma do soldado saíram os tiros responsáveis pela morte de mais três pessoas, um assassinato em agosto de 2018 no bairro Pedra Mole e um duplo homicídio em dezembro de 2018 no Parque Zoobotânico, em Teresina.





Francisco Ribeiro dos Santos Filho esteve preso em um presídio no estado do Maranhão e agora deve ser transferido para o Piauí, onde aguardará a conclusão dos processos.









O CASO





O cabo Samuel de Sousa Borges, do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), foi assassinado com três tiros na cabeça na frente do filho, próximo a uma escola na Zona Leste de Teresina, no início da tarde do dia 1 de fevereiro de 2019. A vítima filmou toda a ação que resultou no homicídio.





De acordo com a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima abordou o suspeito, o soldado da Polícia Militar do Maranhão Francisco Ribeiro dos Santos Filho, quando percebeu que ele estava em uma moto sem placa e portando duas armas, que o cabo notou sob a roupa do PM do Maranhão. Os dois discutiram e o policial atirou contra o cabo do Rone.





O PM Francisco Ribeiro foi espancado por pessoas que presenciaram o crime e preso pela PM em seguida. Após ser preso, o suspeito declarou à polícia que o motivo do crime teria sido uma discussão sobre o trânsito, mas a versão foi descartada durante a investigação. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.





