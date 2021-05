IMAGENS FORTES! Homem morre após ter faca cravada nas costas pela esposa durante discussão

O que poderia ser mais uma briga de casal acabou em tragédia em Anapu no Pará. Conhecidos nas vizinhança pelas frequentes brigas que tinham, com direito a agressões mútuas, Erasmo Pereira, 72 anos, e a esposa protagonizaram uma cena que deixou os moradores da Vila Acrolina assustados.

Durante mais uma discussão por volta das 16h, na última quarta-feira, 12, a mulher tentou se defender do marido, que estava embriagado e acabou cravando uma faca nas costas dele. Mesmo com o objeto ainda preso ao corpo, ele ainda conseguiu ficar em pé enquanto mantinha a mulher segura pelas alças do vestido. Um vizinho ainda se aproximou para tentar ajudá-lo, mas ele se recusou a soltá-la e continuou a gritar com ela.





No meio da confusão e sob o efeito do álcool, ele acabou se desequilibrando e caindo de costas sobre a faca, agravando mais o ferimento.





Desesperados, os vizinhos acionaram o Samu, que chegou a remover a vítima para o hospital, mas já era tarde demais. Erasmo não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Vizinhos relataram à polícia que a mulher sofre de transtornos psicológicos e o marido teria problemas com bebida.





Os dois viviam juntos há cinco anos. A acusada foi levada à presença da delegada titular em Anapu, que instaurou um inquérito para investigar o caso.





Fonte: O Liberal