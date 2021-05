Índia: Abandonada no altar, mulher se casa com padrinha

Uma noiva indiana foi deixada pelo noivo pouco depois do começo da cerimônia de casamento. A mulher acabou se casando com um dos ‘baraatis’ (nome que se dá ao padrinho por parte do noivo). O ‘incidente’ ocorreu na cidade indiana de Maharajpur.





Segundo o jornal indiano The Tribune, a cerimônia de “jaimala” (troca de guirlandas e quando os noivos se veem pela primeira vez) já havia ocorrido, e as famílias estavam se preparando para a cerimônia principal de casamento quando o noivo desapareceu repentinamente.





Ambas as famílias começaram a procurar pelo homem, porém sem sucesso. Diante do transtorno da noiva e de sua família, um dos convidados do noivo sugeriu que o casamento prosseguisse, porém com um dos padrinhos que fosse mais “adequado”.





Escolhido o novo pretendente, a cerimônia foi realizada. Depois, a família da noiva apresentou queixa contra o noivo e seus familiares.





– Recebemos uma reclamação a este respeito tanto da parte da noiva quanto do noivo. Embora a parte da noiva tenha buscado ação adequada contra o noivo e seus familiares, o pai do noivo, Dharampal, em sua queixa, procurou a ajuda da polícia para localizar seu filho desaparecido. As investigações continuam a este respeito – disse o inspetor Narwal Shesh ao The Tribune.





(Foto ilustrativa)