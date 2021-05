Irmão de Sandra Sapatão é assessor de deputada do PSOL

A deputada estadual Dani Monteiro (PSOL) tem como um de seus assessores o irmão da chefe do tráfico no Jacarezinho, Sandra Sapatão. Conhecido como Rumba, Antônio Carlos Ferreira Gabriel trabalha no gabinete da parlamentar e recebe um salário R$ 1.806, segundo apurações do jornal O Dia. Rumba é uma liderança comunitária na favela, e tem passagem pela polícia por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma, no início dos anos 2000. Já sua irmã Sandra Helena Gabriel, foi presa novamente no último dia 21. Ela chegou a constar na lista dos dez bandidos mais procurados do estado em 2007. A parlamentar Dani Monteiro é uma das principais críticas à operação Excepetis, que, no dia 6 de maio, deixou 26 suspeitos de ligação com o tráfico mortos, além de 1 policial civil. A ação da polícia é investigada pelo Ministério Público. A polícia afirma que as baixas ocorreram durante confronto. Em nota, Dani Monteiro disse que “é odioso e sombrio que alguém seja alvo de ataques por conta do seu parentesco e por atos com os quais não possui nenhuma relação”. – Rumba Gabriel faz parte do nosso mandato pela valiosa e aguerrida experiência que ele tem em defesa da dignidade da população das favelas. É odioso e sombrio que alguém seja alvo de ataques por conta do seu parentesco e por atos com os quais não possui nenhuma relação. É uma associação descabida que fere o sério e fundamental trabalho de diversos movimentos sociais que atuam em defesa dos direitos humanos no Jacarezinho e nas favelas do Rio de Janeiro. Eu o defendo, com convicção, como profissional e como pessoa pela dignidade que carrega e nos representa. É assim que pretendo seguir fazendo política, com afeto e acolhimento – diz a deputada.

