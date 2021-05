SOBRAL - FORÇAS DE SEGURANÇA PARTICIPAM DA OPERAÇÃO APOSTOS

As ações ostensivas ocorrem toda semana em locais e horários escolhidos com base em mapeamentos de áreas estratégicas a partir de dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É a primeira edição da Apostos (Abordagens Policiais e Saturações Territoriais Ostensivas) em Sobral.

O objetivo da operação é combater as ações criminosas nas regiões onde são registrados os maiores índices de crimes contra a vida - Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - e contra o patrimônio, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). Outro foco das ações é aprimorar um diagnóstico dos tipos de ocorrências em cada área e definir estratégias para a prevenção e combate ao crime.

A operação é organizada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS e conta com a participação de órgãos vinculados da SSPDS e parceiros.





* SSPDS: Coordenadoria de Inteligência (Coin)





* SSPDS: Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)





* Polícia Militar do Ceará (PMCE)





* Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)





* Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)





* Departamento Estadual de Trânsito (Detran)





* Secretaria da Segurança de Sobral









APOSTOS 24/05/2021





Bairros: Centro, Nova Caiçara, Dr. José Euclides Ferreira Gomes, Dom José, Sumaré e Sinhá Saboia.









EFETIVO EMPREGADO





108 servidores









VIATURAS





23 viaturas





17 motos





1 reboque





1 ambulância





1 van (CPCães)





1 aeronave da Ciopaer









AÇÕES





* Saturações policiais





* Cumprimento de mandados de prisão





* Monitoramento de suspeitos





* Fiscalização e verificação da regularidade de sucatas





* Barreiras para abordagem de veículos









RESULTADOS





* Prisão por mandado pelo crime de furto





* Prisão em flagrante por furto





* Prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo





* Um adulto preso e um adolescente apreendido por roubo de veículo





* Pichações apagadas em diversos locais





* Quase 100 veículos abordados









APREENSÕES





* 1 revólver calibre 32 municiado





* 2 motocicletas roubadas





* 16 motocicletas apreendidas pelo Detran





* 26 infrações de trânsito lavradas