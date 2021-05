JAIBARAS: Jovem faz campanha para casal em condições de extrema pobreza

O jovem Márcio Félix, articulador da campanha visando à construção de uma casa para um casal em condição de extrema pobreza, no distrito de Jaibaras, conseguiu a adesão de empresários, vereadores e moradores da localidade e da cidade Sobral. A nova casa, com material todo doado, está sendo construída com tijolos de primeira, com vigas e cintas e já está quase na altura de telhar.





O jovem, Márcio Félix, 28, morador do distrito, desempregado, dono de um lava jato, fechado por causa do lockdown, ao se deparar com a situação do casal Benedita Ximenes (60) e Liduíno Lima, (47), em situação de extrema pobreza, morando em um casebre com apenas duas repartições, sem água, luz e banheiro, se sensibilizou e começou uma campanha para a construção de uma casa. Márcio Félix ao articular a campanha conseguiu o apoio de um empresário, que não quis se identificar, proprietário de um estabelecimento atacadista de Sobral que se comprometeu doar material para a construção da casa.





Além da adesão do comerciante atacadista, moradores do distrito e dois vereadores também aderiram à campanha. O movimento ganhou força quando Márcio Félix teve o apoio do Sistema Paraíso de Comunicação, através do programa Tribuna e Plenário do radialista Oliveira Domingos. A partir da divulgação na Rádio Paraíso, várias pessoas contribuíram e começaram a ajudar com tijolos e cimento. Alguns pedreiros do distrito estão doando sua mão de obra no intuito de ajudar o casal.





O Portal Paraíso foi até Jaibaras, nesta sexta-feira (30), acompanhar o andamento da construção e constatou que está bem avançada. A casa com quatro repartições, está sendo construída com tijolos de primeira, paredes reforçadas com vigas e cintas e já está quase na altura de telhar. Durante a construção da nova casa o articulador da campanha conseguiu com ajuda de amigos da localidade uma casa para o casal ficar.





Márcio Félix, disse que os créditos são para todos que contribuíram e que ele foi apenas o articulador da campanha. “O sentimento que tenho ao ver este sonho se realizando é de alegria, de honestidade e de fé. Eu não tenho nada porque estou desempregado e se não fosse a ajuda de todos, tudo isso não estaria se realizando. Agradeço ao Sistema Paraíso de Comunicação, através do programa Tribuna e Plenário, porque a partir da divulgação no Sistema as doações aumentaram.





Liduíno Lima e Benedita Ximenes não escondem a felicidade de estar prestes a realizar o sonho de um casa digna. “Agradeço primeiro o Márcio Félix pela iniciativa e à Rádio Paraíso, por também nos ajudar”. Disse Benedita Ximenes. Liduíno, que também trabalha na construção, disse que está muito satisfeito com a realização do sonho. “A casa antiga quando chovia, a gente se molhava e muito bichos e insetos entravam na casa e estou vendo que vamos ter uma morada bem melhor. Márcio Félix falou para o Portal Paraíso que o próximo passo é fazer uma campanha para conseguir móveis para o casal que está precisando de quase tudo em casa.





(Edwalcyr Santos/Portal Paraíso)