TRAGÉDIA: Adolescente de 14 anos morre eletrocutado no Renato Parente

Um jovem de apenas 14 anos morreu de descarga elétrica na tarde desta sexta-feira (30), por volta das 23h, no bairro Renato Parente. João Lucas Carneiro Araújo, estava em casa no quarto quando foi usar uma extensão que estava descascada e acabou sofrendo a descarga.





O irmão mais novo do adolescente foi quem encontrou o irmão caído no quarto e chamou os pais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando chegou ao local o jovem já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal para os exames cadavéricos e depois liberado para o sepultamento que ocorreu na tarde deste sábado, 1º de maio.





João Lucas era aluno do 9º Ano B, do Colégio Sant´Ana, que em nota disse que recebeu a notícia do falecimento do aluno com muito pesar. “Nossos sentimentos e orações para todos os familiares e amigos”. Diz a nota.





Por Edwalcy Santos/Portal Paraíso