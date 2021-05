Juliette Freire é a grande campeã do "BBB 21" com mais de 90% dos votos

Juliette Freire foi a grande campeã do "BBB 21" com 90,15% dos votos . A final do reality show aconteceu na noite desta terça-feira (4), quando os telespectadores descobriram que Camilla de Luccas ficou em segundo lugar, com 5,25% dos votos, e Fiuk em terceiro, com 4,62%.





Juliette se emocionou e comemorou muito. A paraibana ficou chocada quando Tiago Leifert anunciou que ela tinha mais de 24 milhões de seguidores no Instagram.





Trajetória vitoriosa





A advogada e maquiadora entrou no jogo já conquistando a simpatia do público, que decidiu imuniza-la. Logo no primeiro dia de confinamento, no entanto, ela deu uma exagerada nas investidas em Fiuk, o que acabou irritando alguns telespectadores.





Ao ir para a casa principal encontrar o restante dos jogadores, a paraibana enfrentou uma grande rejeição dos colegas de confinamento. Excluída e alvo de deboche em vários momentos, ela brigou, principalmente, com Karol Conká e Lumena Aleluia. Foi quando encontrou o apoio de Sarah Andrade e Gilberto Nogueira, trio que ficou conhecido como "G3".





Com o tempo, a amizade entre eles foi se desgastando e a vencedora do "BBB 21" passou a estreitar a relação com Camilla e João Luiz, que se tornaram seus principais aliados. Depois de muito sofrimento e bullying, principalmente por parte de Karol, Juliette foi se recolocando no jogo e se fortalecendo -- e, consequentemente, conquistando o coração da grande maioria do público.





Além de se tornar a mais nova milionária do pedaço, Juliette Freire acumula muitos outros títulos. Ela se tornou o maior fenômeno virtual da história do programa. Com quase 24 milhões de seguidores no Instagram, admiradores famosos e marcas à espera de sua saída para tê-la como garota-propaganda, a paraibana nem imagina o que a espera aqui fora.





Veja o momento do anúncio da vitória da Juliette:

"Juliette, você é um fenômeno! No palco montado pelo público, você nunca saiu do 1° lugar. VOCÊ É A CAMPEÃ DO #BBB21!" 🏆✨ #RedeBBB pic.twitter.com/akKORRaYSn — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) May 5, 2021