Autor do ataque a creche em SC é "quietão" e não saía de casa, revela polícia

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a identidade do autor do ataque a creche em Saudades , no oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira (4), que deixou 5 pessoas mortas.





Se trata de Fabiano Kipper Mai , de 18 anos. O jovem está internado em estado grave após ter tentado se suicidar após realizar o ataque.





Segundo o delegado Ricardo Newton Casagrande, Fabiano tinha um perfil mais reservado e não costumava sair de casa.





A Polícia Civil apreendeu um computador, as embalagens das facas usadas no crime e mais de R$ 11 mil em espécie, que segundo os pais do jovem, veio através do emprego que ele tinha. ”Ele trabalhava, não saía muito. Era um rapaz mais "quietão", afirma o delegado.





Entre as vítimas estão três crianças , que tinham menos de 2 anos. Keli Adriane Aniecevski, professora de 30 anos, e a agente educacional Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, que chegou a ser socorrida no hospital, também vieram a óbito.





