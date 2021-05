No início da noite desta terça-feira (4), a Equipe RAIO 04 em patrulhamento pela rua trio elétrico, foi informado por populares de uma residência naquele bairro que estaria servindo para homiziar infratores da lei.





Ao chegar no domicílio, os militares localizaram uma motocicleta com queixa de roubo e um Revólver Calibre 32 com seis munições intactas.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190