"Justiceiro" mata bandido com um tiro no peito durante tentativa de assalto em panificadora em Manaus

Um “justiceiro” matou um assaltante com tiro no peito na tarde desta quarta-feira, 12, na Rua 253, núcleo 23, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.





De acordo com testemunhas do crime, dois assaltantes chegaram ao local por volta das 15h para roubar a Panificadora “Irmãos Braga”.





O assalto não aconteceu porque o “justiceiro” apareceu e disparou o tiro que matou na hora o bandido que já estava do lado de dentro do estabelecimento.





O outro assaltante fugiu do local correndo e o “justiceiro” chegou persegui-lo por alguns instantes e disparou outros dois tiros sem conseguir acertar o alvo.





Segundo informações preliminares, o bandido que escapou da morte não conseguiu ir muito longe porque foi capturado por um grupo de populares e entregue para a polícia.





O corpo do assaltante que o “justiceiro” matou, de idade aproximada de 20 nos, moreno, ficou jogado logo na entrada da panificadora “Irmãos Braga”.





A equipe do Instituto Médico Legal (IML) chegou juntamente com as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e da Perícia Criminal.





Nenhuma das pessoas que estava no local do crime ou mesmo os moradores da Rua 253 soube informar quem era o homem que atirou e matou um dos assaltantes.





O corpo do assaltante foi levado para o IML enquanto que o assaltante capturado foi apresentado no 6º DIP por uma guarnição da Polícia Militar.





A DEHS deve divulgar ainda hoje outros detalhes da morte do bandido e a tentativa de assalto à panificadora do núcleo 23 do bairro da Cidade Nova.





(Portal o Zacarias)