Veterinária encontra bezerro com três olhos em fazenda e causa espanto

Um bezerro com três olhos foi encontrado por uma veterinária no País de Gales. A descoberta aconteceu na última segunda-feira, (10), quando Malan Hughes realizava testes no gado de corte em uma fazenda da cidade de Gwynedd e se deparou com o animal incomum. Mesmo com a anomalia, o animal vive de forma saudável.





“Os veterinários tendem a ver todos os tipos de coisas, [...] mas nunca tinha visto nada assim antes”, disse a veterinária Malan Hughes sobre o bezerro. Segundo informações do jornal Mirror, o animal tem quatro meses, pertence à raça leiteira British Blue e parece conviver bem com o “terceiro olho”.





“Visto de fora, o olho extra parece bom. Tem pálpebras e cílios, e também é úmido, como se algum tipo de lubrificante estivesse sendo secretado”, observou a veterinária Malan. Porém, de acordo com a veterinária é “impossível saber se algo está acontecendo atrás do olho”.





Aparentemente o animal não se mostra incomodado, o que indica que a anomalia não causa dores a ele e não influência em seu comportamento. “Ele não age de maneira diferente de qualquer outro bezerro”, disse Malan e acrescentou: “Como clínica veterinária, certamente o trataremos com o mesmo cuidado que dispensamos a cada animal”.





O caso é raro e o último relato semelhante que se tem notícia ocorreu há quase sete anos, na vila indiana de Tamil Nadu. Na época, os moradores locais batizaram o bezerro como ‘Senhor Shiva’ – em homenagem ao deus hindu que também possuí um terceiro olho, e passaram a adorá-lo.





(O Povo)