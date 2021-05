Manifestações contra Bolsonaro “fracassam” e web debocha

Neste sábado (29), diversas cidades brasileiras foram palco de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro organizados por grupos de esquerda. A mobilização ocorreu como uma resposta às manifestações de apoiadores do presidente, como a “motociata” que aconteceu no último domingo (23), no Rio de Janeiro, e teve amplo apoio da sociedade.





No entanto, como alguns atos não contaram com um número semelhante de apoiadores, acabaram virando alvo de “deboche” nas redes sociais.





Em publicações, diversos usuários no Twitter publicaram imagens de manifestações deste sábado e questionaram o baixo número de críticos de Bolsonaro.





Nos protestos, os manifestantes criticaram a condução federal na pandemia, pedem a retomada do auxílio emergencial de R$ 600 e a vacinação em massa da população, além de defenderem o impeachment do presidente. (Pleno News)