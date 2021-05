MATANÇA EM SOBRAL: CABELEIREIRO É ASSASSINADO DURANTE ASSALTO EM SOBRAL

Na madrugada deste domingo (23), ocorreu um assalto seguido de morte na avenida Senador José Ermírio de Moraes, no bairro COELCE, em Sobral.





Valmir Maciel Moraes, 51 anos, conhecido por “Valmir Cabeleireiro ", que teria sido abordado por dois indivíduos que ocupavam uma moto e anunciaram um assalto, rendendo as vítimas que comemoravam o aniversário do cabeleireiro, há informações de que os meliantes queriam dinheiro e pertencentes e como não deram, o passageiro da moto efetuou um disparo atingindo a cabeça do cabeleireiro.





Após o cometimento da ação criminosa, os assaltantes fugiram e até agora não foram encontrados pela polícia. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.





A polícia militar empreendeu diligências a fim de localizar os indivíduos mas não obteve êxito, agora o caso será investigado pela polícia civil, através do NHPP.





Sobral já registra 42 homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações de Olivando Alves