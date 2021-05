MC Kevin pulou para evitar briga com a esposa, afirma colunista

Áudio que seria de um outro MC indica que Kevin teria tentado saltar pela varanda de um quarto onde amigos estavam com mulheres.





Uma das suspeitas de ser o motivo da queda do cantor MC Kevin, de 23 anos, que faleceu após cair do 5° andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite de domingo (16), seria um pulo de uma varanda para outra, para evitar uma briga com a mulher dele, a advogada Deolane Bezerra. A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.





De acordo com o colunista, informações atribuídas a pessoas próximas ao cantor dão conta de que ele teria ido ao quarto de amigos, que estariam fazendo uma festa com mulheres. Deolane, que estaria dormindo no quarto do casal, teria acordado e ido procurar pelo cantor por lá. Então, ao tentar voltar ao seu quarto pela varanda, Mc Kevin teria caído.





Entre as pessoas que relataram essa versão para a queda de Kevin está o também funkeiro MC Brisola, que foi ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, após o acidente. Em um áudio, divulgado nas redes sociais do artista, ele teria comentado sobre a fatalidade.





– Foi o seguinte: Ele estava no quinto andar, e os “muleques” estavam com as “minas” lá, e a mulher dele subiu procurando [por] ele. Eu acho que ele foi sair, tentar pular para o outro quarto, pela sacada. Eu acho que ele foi tentar segurar, e o “bagulho” ficou pesado; então, ele escorregou e caiu – teria dito Brisola.





O cantor e sua equipe estavam hospedados no local após realizarem um show na cidade, na madrugada de domingo (16). A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso. O cantor chegou a ser socorrido com vida, mas teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Ele tinha 23 anos e deixa uma filha.





(Pleno News)