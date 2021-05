Moradores da Rua Simão Alves, no Bairro Terrenos Novos, convivem com um esgoto estourado há muito tempo e a Prefeitura de Sobral até agora não tomou nenhuma iniciativa para consertar o esgoto. Moradores sofrem com a fedentina 24 horas por dia, tem pessoas doentes por causa do mau cheiro que exala do esgoto.





Os moradores pedem uma providência urgente por parte da Prefeitura.