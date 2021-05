Centro de Estética do UNINTA retoma os atendimentos e oferece pacote promocional para cuidados com a pele

O Centro de Estética UNINTA (CESU) anuncia a retomada dos atendimentos, através de agendamento prévio e cumprindo todos os protocolos de biossegurança e normas sanitárias. O espaço destinado a serviços de estética faciais e corporais conta com um leque de opções e promoções novas a cada mês.





Durante este mês de maio, os clientes podem aproveitar o pacote promocional para a pele, com Limpeza de Pele, Peeling Ultrassônico e Revitalização Facial. O cuidado torna-se importante em tempos de pandemia, que já aponta efeitos negativos e desconfortos no rosto causados pelo uso frequente das máscaras. É o que explica o fisioterapeuta do CESU, Natan Alves.





“A pandemia do novo Coronavírus trouxe uma série de mudanças e novos hábitos para a vida das pessoas, como alteração no sono, na alimentação, nas emoções, sem falar no uso da máscara, um item de proteção indispensável, com isso, pode ser que você tenha observado também alterações na sua pele e quem sabe até no surgimento de espinhas na região do queixo, nariz e bochechas, áreas que ficam cobertas. Por esta razão, precisamos sempre cuidar da nossa pele. Mensalmente, podemos realizar procedimentos faciais, como limpeza de pele, peelings, entre outros”, explica Natan.





Os serviços disponíveis no Centro de Estética são aliados para quem busca estar em dias com o cuidado, a autoestima e a saúde. Os procedimentos são realizados por profissionais da área e o espaço conta também com estagiários de diferentes áreas, que agregam na diversidade de conhecimento. O agendamento para avaliação, bem como os valores, podem ser consultados através do WhatsApp: (88) 9 9214-0443.





Confira os procedimentos disponíveis:





Procedimentos Estéticos Faciais:





-Limpeza de pele





-Peelings





-Microagulhamento





-Rejuvenescimento facial





-Tratamento para manchas e acne









Procedimentos Estéticos Corporais:





-Tratamento para gordura localizada





-Tratamento para estrias





-Tratamento para celulites





-Pós-operatório de cirurgias plásticas faciais e corporais





-Tratamento pós parto (Flacidez, fissura mamária e diástase)





-Massagens terapêuticas (relaxante, modeladora, redutora, drenagem linfática)









Procedimentos Patológicos Específicos:





-Mastectomia





-Doenças vasculares





-Retenção de líquido crônica





-Pé diabético