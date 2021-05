Mega “motociata” chega ao fim, e Bolsonaro é ovacionado no Rio

O enorme passeio de moto que reuniu o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, na manhã deste domingo (23), pelas ruas do Rio de Janeiro, terminou por volta das 11h30 após pouco mais de uma hora e meia de “motociata”. Ao longo do trajeto, o chefe do Executivo percorreu cerca de 30 quilômetros entre as zonas Oeste e Sul da capital do RJ.





Acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, Bolsonaro recebeu o aceno de milhares de apoiadores ao longo do trajeto que passou por belas paisagens da capital fluminense entre os bairros da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e da Glória, onde o passeio terminou. Ao final, o grupo se reuniu no Monumento aos Pracinhas.





Além do chefe do Executivo e do ministro Tarcísio, também participaram do evento os deputados federais Marco Feliciano (Republicanos-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ), Luiz Lima (PSL-RJ), Hélio Lopes (PSL-RJ) e Filipe Barros (PSL-PR); e os deputados estaduais do Rio de Janeiro Charles Batista (PSL) e Anderson Moraes (PSL).





Após o passeio, Bolsonaro fez questão de cumprimentar a multidão que o aguardava no Aterro do Flamengo, e subiu a um carro de som onde, ovacionado, fez um discurso sobre a defesa dos valores democráticos e brincou com ministro Tarcísio dizendo que ele mandaria asfaltar toda a área, tradicional ponto da Zona Sul da capital.





Esta foi a segunda vez neste mês que o presidente participou de um ato com motociclistas. A primeira aconteceu em 9 de maio, em Brasília, e reuniu milhares de motos que passearam pelas principais vias da capital federal.





(Pleno News)