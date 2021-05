MISTÉRIO: Menina de 9 anos morre após cair do 22º andar de prédio; tela estava cortada e atitude intriga investigação

Uma criança de 9 anos morreu na madrugada do último sábado (22), em João Pessoa (PB), após cair do 22º andar de um prédio situado na Avenida Mato Grosso, no Bairro dos Estados. A Polícia Civil está em curso inicial das investigações do caso.





Em entrevista à TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba, o perito Ademar Roberto disse que os pais da menina relataram que ela conversava em um aplicativo de mensagens, quando a mãe teria recolhido o aparelho celular dela. A vítima teria ido para o quarto. Após um silêncio, o pai foi verificar a filha, e se deparou com o cômodo vazio e a tela de proteção cortada. O caso se deu por volta das 0h30 do último sábado (22).









Atitude do pai





Após tomar conhecimento da queda, o pai da vítima removeu o corpo da menina da calçada e levou para o apartamento, ligando rapidamente para uma equipe do Samu. O local da queda foi isolado, e já foi periciado duas vezes. Antes de se chocar bruscamente com o solo, a vítima ainda teve queda amortecida por uma árvore. Na calçada, foi possível ver galhos quebrados no chão.









Estágio inicial





Em entrevista ao portal G1, delegada Flávia Assad informou que está aguardando os resultados da perícia, o laudo do exame cadavérico, bem como imagens da câmera de monitoramento do prédio para avançar nas investigações do caso.





"Está na fase de coleta de dados, de tudo o que pode ser obtido do local, incluindo a possibilidade de imagens. Foi feita a coleta de dados para a perícia, mas ainda é tudo muito preliminar”, disse a delegada responsável pelas investigações do caso.





Ainda segundo Flávia, haviam pessoas da família dentro do apartamento, e todas devem ser ouvidas após o sepultamento da menina.