Novo decreto mantém medidas e horário ampliado do comércio nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral

O governador Camilo Santana anunciou, na manhã deste sábado (22), a manutenção do decreto de isolamento social por mais uma semana no Ceará sem mudanças. As macrorregiões de Fortaleza e Sobral seguem com horário de abertura das atividades econômicas não essenciais ampliado. Além de manter as medidas, Camilo afirmou que irá recomendar medidas mais restritivas na Região do Cariri.





O novo decreto, que passa a valer a partir de segunda-feira (24) até o domingo (30). O atual decreto em vigor até este domingo (23) já tinha ampliado o horário de funcionamento das atividades econômicas não essenciais nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral.





Atualmente, o governo estadual permite, em todo o Ceará, a abertura de comércio, shoppings, barracas de praia, restaurantes, atividades religiosas, academias e outras atividades, inclusive nos fins de semana.









-Comércio de rua: 10h às 19h

-Restaurantes: 10h às 21h (com capacidade de até 50%)

-Academias: Até as 21h

-Toque de recolher: 22h às 5h (em todo o Estado)





(Via A Voz de Sta. Quitéria)