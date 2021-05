Ministro do STF diz que o Brasil está à beira de um golpe de Estado

Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, o ministro Edson Fachin, com histórico de militância na esquerda e indicado por Dilma ao Supremo Tribunal Federal (STF), declarou que o Brasil está à beira de um golpe de Estado. O magistrado ainda afirmou que teme pela integridade das eleições de 2022.





“É imprescindível. Lamentavelmente, há mais parasitas do que hospedeiros. O populismo totalitário ronda a democracia brasileira. É fundamental esse alerta, porquanto é antessala do golpe. O mais grave é essa visão personificada do povo em contraste com as instituições. As eleições de 2022 trazem à tona um imperativo categórico: preservar o sistema eleitoral brasileiro” — disse o ministro do STF.





“Precisamos sair da crise sem sair da democracia. O caminho passa pela política e pelo espaço público, com atuação franca e desinteressada. Cada gesto, cada comportamento, conta como exemplo. É mais do que hora da comunhão na diversidade. O país não pode esperar mais. Saídas passam por elevar o grau de institucionalização, pelo urgente enfrentamento dos efeitos assimétricos da pandemia” — finalizou.





(Folha da República)