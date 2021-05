Prefeitura de Sobral entrega material escolar e fardamento até o dia 28 de maio

A Secretaria da Educação de Sobral realiza, de 10 a 28 de maio, a entrega dos kits de material escolar aos estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos. Além do material escolar, os estudantes também receberão fardamento completo, squeeze, máscara e álcool em gel.





Ao longo do mês de maio, todos os 32.636 estudantes das 65 escolas municipais e Centros de Educação Infantil receberão o material escolar e fardamento completos, de forma agendada e organizada, conforme calendário abaixo.





Cada kit escolar poderá conter, de acordo com a modalidade de ensino, caderno universitário, caderno de desenho, caneta, lápis, apontador, borracha, régua, tesoura, cola, instrumentos de geometria, caixa de canetas hidrográficas, caixa de lápis de cor, caixa de giz de cera, tinta guache e massa de modelar.





Os estudantes da Educação Infantil recebem blusa e short de helanca. Os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I recebem blusa e bermuda jeans. E os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, recebem blusa com gola polo e fardamento para as aulas de educação física.