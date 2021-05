CRUELDADE: Mulher é flagrada arremessando cinco filhotes de gato na rua, em Canindé; dois morrem

Nesta quinta, 06, uma mulher foi flagrada praticando violência contra filhotes de gato no município de Canindé, no Sertão Central. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança do comércio local. O ato ocorreu na Rua Simão Barbosa, no Bairro São Mateus.





Conforme as imagens, a mulher pega os filhotes e os joga, com violência, na pista. No total, cinco animais foram arremessados. Uma outra mulher que passava pela calçada parou, viu parte da ação e seguiu em frente. Um motociclista passava pela via durante o ato criminoso e também parou.





Dos cinco gatos, três sobreviveram e dois morreram. Os que sobreviveram foram atendidos e estão bem, estando aptos para adoção após 15 a 20 dias. A Polícia Civil foi acionada e o próprio titular da Delegacia Regional de Canindé, Dr. Daniel Aragão Mota, com outro agente, conduziram a senhora, que não teve a identidade e a idade reveladas, para o posto policial.





De acordo com o artigo 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos pode acarretar detenção, de três meses a um ano, e multa.





Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda (incluído pela Lei nº 14.064, de 2020). A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.





(Repórter Ceará)