Mulher engravida de um terceiro bebê enquanto estava grávida de gêmeos

Uma influenciadora digital residente nos Estados Unidos passou por uma situação bastante incomum enquanto estava grávida de gêmeos.





Blond Bunny, como é conhecida no país através da rede social do TikTok, em que faz considerável sucesso, foi surpreendida ao descobrir mais uma criança em seu ventre durante a gestação.





De acordo com a mulher, que trabalha com marketing, a descoberta de mais um bebê junto aos seus gêmeos, que já eram esperados, se deu durante uma ultrassom de rotina do seu pré-natal.









Explicação para o ocorrido





Blond Bunny foi “contemplada” pelo fenômeno da superfetação, que ocorre quando, em um mesmo mês, a mulher ovula duas vezes.





No caso da influenciadora, os hormônios que identificariam a gravidez e, consequentemente, suspenderiam a ovulação, falharam, o que tornou possível a ocorrência da superfetação.





Segundo Blond Bunny, o fenômeno da dupla ovulação em um mesmo mês ocorre com cerca de 10% das mulheres, mas apenas 0,3% engravidam pela segunda vez em uma mesma gestação.





Em relação à idade dos fetos, a influenciadora explicou que como os óvulos vieram em datas diferentes, as crianças não poderiam nascer no mesmo dia. Entretanto, seus óvulos possuíram apenas algumas semanas de intervalo, o que permite que as crianças nasçam em um mesmo parto, como se fossem trigêmeos.





Os primeiros bebês são, apenas, onze dias mais velhos que o terceiro irmão e, segundo os médicos, não existe a possibilidade de a última criança ser desnutrida.





“Para confirmar que era superfetação e não apenas absorção de gêmeos ou um bebê desnutrido, os médicos fazem ultrassom a cada duas semanas”, revelou a mãe do trio.





A influenciadora também contou que não pretende ter mais filhos.