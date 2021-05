Bolsonaro anuncia repasse de R$ 2 bilhões para hospitais filantrópicos e Santas Casas

Em reunião com Mirocles Véras, dirigente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, o presidente Jair Bolsonaro firmou o compromisso de liberar R$ 2 bilhões para as unidades do setor que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde. O encontro ocorreu na terça-feira 25. De acordo com o deputado Ricardo Barros (PP-RR), líder do governo na Câmara, o auxílio ocorre em razão “do aumento de custos com medicamentos, em especial para a covid”, e deve vir por meio de medida provisória. A data para a liberação, no entanto, ainda não foi anunciada.





