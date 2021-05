Mulher incendeia carro do ex-namorado, após calote de R$ 800

Movida pela fúria com o ex-namorado pelo atraso no pagamento de um carro, Carla Virginia Moura de Jesus foi à casa de Franklin Vieira do Nascimento, em Guarulhos (SP), e ateou fogo no veículo, na madrugada deste sábado (1º). Ninguém se feriu.





Imagens de circuito de segurança mostram Carla caminhando com um galão de gasolina em direção à residência do ex. Ela entra na garagem da casa, coloca fogo no carro e foge a pé.





Franklin e Carla mantiveram relacionamento amoroso por um ano. A mulher tinha dado o carro de presente para o então namorado, mas pediu o dinheiro do pagamento do veículo após o rompimento.





Pelo acordo, Franklin teria de pagar R$ 1 mil por mês. No entanto,em abril, ele pagou apenas R$ 200. A dívida de R$ 800 foi o motivador da atitude da ex-namorada.





Franklin registrou um boletim de ocorrência on-line e afirma que, na manhã desta segunda-feira (3), irá até o 7° Distrito Policial de Guarulhos mostrar as imagens da câmera de segurança à polícia.





– Ela está exigindo o dinheiro do carro. Concordo com ela. Não tô discordando. […] Ela fala que ela me levantou, mas acho que ambos se ajudaram. Aí deu o fato que vocês estão vendo aí. Esse crime que ela cometeu. Ela poderia ter matado várias famílias. Se quisesse colocar fogo no carro, colocasse. Mas esperasse num lugar aberto, não numa casa. Na verdade, ela invadiu a minha casa – disse.





(Monique Mello)