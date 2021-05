Salário absurdo de Faustão na Band é divulgado, Datena se revolta e reclama ao vivo: “Vai sobrar?”

Pegou todo mundo de surpresa no início do ano de que Faustão não faria mais parte do time de contratados da Globo a partir do ano que vem. Surpreendeu ainda mais a bomba divulgada nesta sexta-feira (01) pelo jornalista Flávio Ricco (R7) de que o apresentador icônico está de mudança para a Band no ano que vem.





Uma coisa que praticamente todo mundo sabe atualmente é que Faustão é o apresentador mais bem pago da televisão brasileira, e consequentemente também o artista mais bem pago dela. Obviamente muita gente imaginou que com a Band seria diferente e que o patamar seria menor, rebaixando Faustão.









Caminho inverso





Acontece que a Band resolveu fazer o caminho inverso ao que todo mundo imaginava e surpreendeu ao pedir pra aumentar o salário de Faustão. De acordo com informações do site Gerou Buzz, o apresentador da Globo deve ganhar cerca de R$ 5 milhões na nova emissora, isso sem contar as cotas de patrocínio.





Isso levou Datena a, inclusive, reclamar em tom de brincadeira da contratação, já que a Band passa por dificuldades financeiras e ainda vai oferecer um salário desse patamar a alguém. “A Band contratou Fausto Silva! Catia, precisa saber se vai sobrar algum para nós aqui? É possível que, na hora que ele estrear, ó…”.









Otimismo





Sua colega de emissora, Catia Fonseca, é mais otimista. “Posso te falar, vai sobrar é mais porque ele traz muitos anunciantes. Isso é ótimo para todo mundo”, destacou ela. “Ele é fantástico, vem com anunciantes para caramba. É um up na Band”, se redimiu Datena, comemorando a contratação de Faustão.





(O TV Foco)